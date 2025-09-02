Pentagon Chain (PC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 20.53 $ 20.53 $ 20.53 24-satna najniža cijena $ 20.54 $ 20.54 $ 20.54 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 20.53$ 20.53 $ 20.53 24-satna najviša cijena $ 20.54$ 20.54 $ 20.54 Najviša cijena ikada $ 21.3$ 21.3 $ 21.3 Najniža cijena $ 11.68$ 11.68 $ 11.68 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +1.62% Promjena cijene (7D) +1.62%

Pentagon Chain (PC) cijena u stvarnom vremenu je $20.54. Tijekom protekla 24 sata, PCtrgovalo je između najniže cijene $ 20.53 i najviše cijene $ 20.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PC je $ 21.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pentagon Chain (PC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.54M$ 20.54M $ 20.54M Količina u optjecaju 199.77K 199.77K 199.77K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pentagon Chain je $ 4.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PC je 199.77K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.54M.