Više o PNP

PNP Informacije o cijeni

PNP Službena web stranica

PNP Tokenomija

PNP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Penpie Logotip

Penpie Cijena (PNP)

Neuvršten

1 PNP u USD cijena uživo:

$3.13
$3.13$3.13
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Penpie (PNP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:25 (UTC+8)

Penpie (PNP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.03
$ 3.03$ 3.03
24-satna najniža cijena
$ 3.16
$ 3.16$ 3.16
24-satna najviša cijena

$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

$ 3.16
$ 3.16$ 3.16

$ 7.01
$ 7.01$ 7.01

$ 0.589859
$ 0.589859$ 0.589859

+1.47%

-0.67%

-10.53%

-10.53%

Penpie (PNP) cijena u stvarnom vremenu je $3.13. Tijekom protekla 24 sata, PNPtrgovalo je između najniže cijene $ 3.03 i najviše cijene $ 3.16, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNP je $ 7.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.589859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNP se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -10.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penpie (PNP)

$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M

--
----

$ 31.26M
$ 31.26M$ 31.26M

5.26M
5.26M 5.26M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penpie je $ 16.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNP je 5.26M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.26M.

Penpie (PNP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Penpie u USD iznosila je $ -0.021266440903445.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Penpie u USD iznosila je $ +0.5253260540.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Penpie u USD iznosila je $ -0.1212418020.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Penpie u USD iznosila je $ +0.242555628296394.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.021266440903445-0.67%
30 dana$ +0.5253260540+16.78%
60 dana$ -0.1212418020-3.87%
90 dana$ +0.242555628296394+8.40%

Što je Penpie (PNP)

What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Penpie (PNP)

Službena web-stranica

Penpie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Penpie (PNP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Penpie (PNP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Penpie.

Provjerite Penpie predviđanje cijene sada!

PNP u lokalnim valutama

Penpie (PNP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Penpie (PNP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Penpie (PNP)

Koliko Penpie (PNP) vrijedi danas?
Cijena PNP uživo u USD je 3.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNP u USD?
Trenutačna cijena PNP u USD je $ 3.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Penpie?
Tržišna kapitalizacija za PNP je $ 16.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNP?
Količina u optjecaju za PNP je 5.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNP?
PNP je postigao ATH cijenu od 7.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNP?
PNP je vidio ATL cijenu od 0.589859 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNP?
24-satni obujam trgovanja za PNP je -- USD.
Hoće li PNP još narasti ove godine?
PNP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:25 (UTC+8)

Penpie (PNP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.