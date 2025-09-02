Penpie (PNP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 24-satna najniža cijena $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 24-satna najviša cijena $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Najviša cijena ikada $ 7.01$ 7.01 $ 7.01 Najniža cijena $ 0.589859$ 0.589859 $ 0.589859 Promjena cijene (1H) +1.47% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -10.53% Promjena cijene (7D) -10.53%

Penpie (PNP) cijena u stvarnom vremenu je $3.13. Tijekom protekla 24 sata, PNPtrgovalo je između najniže cijene $ 3.03 i najviše cijene $ 3.16, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNP je $ 7.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.589859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNP se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -10.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penpie (PNP)

Tržišna kapitalizacija $ 16.45M$ 16.45M $ 16.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.26M$ 31.26M $ 31.26M Količina u optjecaju 5.26M 5.26M 5.26M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penpie je $ 16.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNP je 5.26M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.26M.