penny stock Cijena danas

Trenutačna cijena penny stock (PENNYSTOCK) danas je --, s promjenom od 8.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PENNYSTOCK u USD je -- po PENNYSTOCK.

penny stock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,104.93, s količinom u optjecaju od 997.94M PENNYSTOCK. Tijekom posljednja 24 sata, PENNYSTOCK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PENNYSTOCK se kretao -- u posljednjem satu i -28.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu penny stock (PENNYSTOCK)

Tržišna kapitalizacija $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Količina u optjecaju 997.94M 997.94M 997.94M Ukupna količina 997,943,680.687615 997,943,680.687615 997,943,680.687615

