PengyOS (POS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00551419$ 0.00551419 $ 0.00551419 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.16% Promjena cijene (1D) +3.10% Promjena cijene (7D) +11.27% Promjena cijene (7D) +11.27%

PengyOS (POS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POS je $ 0.00551419, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POS se promijenio za +1.16% u posljednjih sat vremena, +3.10% u posljednjih 24 sata i +11.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PengyOS (POS)

Tržišna kapitalizacija $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K Količina u optjecaju 998.63M 998.63M 998.63M Ukupna količina 998,633,117.045271 998,633,117.045271 998,633,117.045271

Trenutačna tržišna kapitalizacija PengyOS je $ 28.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POS je 998.63M, s ukupnom količinom od 998633117.045271. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.49K.