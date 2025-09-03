Pengycoin Cijena (PENGY)
-1.57%
+1.12%
+10.51%
+10.51%
Pengycoin (PENGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PENGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PENGY je $ 0.00168135, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PENGY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +10.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pengycoin je $ 59.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PENGY je 988.93M, s ukupnom količinom od 988928112.005962. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.43K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pengycoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pengycoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pengycoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pengycoin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.12%
|30 dana
|$ 0
|+44.81%
|60 dana
|$ 0
|-33.09%
|90 dana
|$ 0
|--
Pengycoin is a meme community on Solana, and our website represents the culture we take great pride in—it simulates an operating system. Initially, our founder, an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and open-source projects from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun 2024. This is a purely community-driven project. When our founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today. Now, Pengycoin has evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, we aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to our rap album. It’s also available on Apple Music, Spotify, and YouTube Music. We also created a decentralized chat service called PengyChat and developed a mobile app for Solana Mobile’s SAGA and Seeker phones. Recently, our new product PengyAI has also been integrated into PengyOS and has received strong support and retweet from Solana Mobile! This project is full of narrative and challenges, but thanks to the growing support of community volunteers, Pengycoin has reached new heights. The journey continues, just like our song - Road to Billions.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
