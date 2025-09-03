Pengycoin (PENGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00168135$ 0.00168135 $ 0.00168135 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +1.12% Promjena cijene (7D) +10.51% Promjena cijene (7D) +10.51%

Pengycoin (PENGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PENGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PENGY je $ 0.00168135, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PENGY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +10.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pengycoin (PENGY)

Tržišna kapitalizacija $ 59.43K$ 59.43K $ 59.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.43K$ 59.43K $ 59.43K Količina u optjecaju 988.93M 988.93M 988.93M Ukupna količina 988,928,112.005962 988,928,112.005962 988,928,112.005962

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pengycoin je $ 59.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PENGY je 988.93M, s ukupnom količinom od 988928112.005962. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.43K.