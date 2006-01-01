Pengwin (PEG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pengwin (PEG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Pengwin (PEG) Informacije

Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Peg the Pengwin. Pegger of Fiat.

Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative

Službena web stranica:
https://itsapengwin.com/

Pengwin (PEG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pengwin (PEG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 8.95K
Ukupna količina:
$ 999.68M
Količina u optjecaju:
$ 999.68M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.95K
Povijesni maksimum:
$ 0.00340008
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Pengwin (PEG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pengwin (PEG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PEG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PEG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PEG tokena, istražite PEG cijenu tokena uživo!

mc_how_why_title
Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.