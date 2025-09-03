Pengwin (PEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00340008$ 0.00340008 $ 0.00340008 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Pengwin (PEG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEG je $ 0.00340008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pengwin (PEG)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,681,003.119285 999,681,003.119285 999,681,003.119285

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pengwin je $ 8.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEG je 999.68M, s ukupnom količinom od 999681003.119285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.95K.