Trenutačna cijena Penguru (PENGURU) danas je $ 0.00001821, s promjenom od 7.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PENGURU u USD je $ 0.00001821 po PENGURU.

Penguru trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,488.03, s količinom u optjecaju od 850.58M PENGURU. Tijekom posljednja 24 sata, PENGURU trgovao je između $ 0.00001751 (niska) i $ 0.00001974 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00078496, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001751.

U kratkoročnim performansama, PENGURU se kretao -0.72% u posljednjem satu i -22.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Penguru (PENGURU)

Tržišna kapitalizacija $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Količina u optjecaju 850.58M 850.58M 850.58M Ukupna količina 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

