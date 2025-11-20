penguin wif backpack Cijena danas

Trenutačna cijena penguin wif backpack (WIFBAG) danas je $ 0.00000575, s promjenom od 2.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WIFBAG u USD je $ 0.00000575 po WIFBAG.

penguin wif backpack trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,743.4, s količinom u optjecaju od 999.63M WIFBAG. Tijekom posljednja 24 sata, WIFBAG trgovao je između $ 0.00000575 (niska) i $ 0.00000591 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00079334, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000561.

U kratkoročnim performansama, WIFBAG se kretao -- u posljednjem satu i -20.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu penguin wif backpack (WIFBAG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Količina u optjecaju 999.63M 999.63M 999.63M Ukupna količina 999,625,673.991693 999,625,673.991693 999,625,673.991693

Trenutačna tržišna kapitalizacija penguin wif backpack je $ 5.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFBAG je 999.63M, s ukupnom količinom od 999625673.991693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74K.