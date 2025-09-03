Više o PT

Penguin Tariff Cijena (PT)

1 PT u USD cijena uživo:

+53.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Penguin Tariff (PT)
Penguin Tariff (PT) Informacije o cijeni (USD)

Penguin Tariff (PT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003513. Tijekom protekla 24 sata, PTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000227 i najviše cijene $ 0.00003497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PT je $ 0.00013706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001746.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PT se promijenio za +46.57% u posljednjih sat vremena, +54.76% u posljednjih 24 sata i +52.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penguin Tariff (PT)

$ 35.12K
$ 35.12K$ 35.12K

--
----

$ 35.12K
$ 35.12K$ 35.12K

999.91M
999.91M 999.91M

999,907,122.0
999,907,122.0 999,907,122.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penguin Tariff je $ 35.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PT je 999.91M, s ukupnom količinom od 999907122.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.12K.

Penguin Tariff (PT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Penguin Tariff u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Penguin Tariff u USD iznosila je $ +0.0000241198.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Penguin Tariff u USD iznosila je $ +0.0000094386.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Penguin Tariff u USD iznosila je $ +0.00000796334921214343.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+54.76%
30 dana$ +0.0000241198+68.66%
60 dana$ +0.0000094386+26.87%
90 dana$ +0.00000796334921214343+29.31%

Što je Penguin Tariff (PT)

$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070

Resurs Penguin Tariff (PT)

Službena web-stranica

Penguin Tariff Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Penguin Tariff (PT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Penguin Tariff (PT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Penguin Tariff.

Provjerite Penguin Tariff predviđanje cijene sada!

PT u lokalnim valutama

Penguin Tariff (PT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Penguin Tariff (PT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Penguin Tariff (PT)

Koliko Penguin Tariff (PT) vrijedi danas?
Cijena PT uživo u USD je 0.00003513 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PT u USD?
Trenutačna cijena PT u USD je $ 0.00003513. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Penguin Tariff?
Tržišna kapitalizacija za PT je $ 35.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PT?
Količina u optjecaju za PT je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PT?
PT je postigao ATH cijenu od 0.00013706 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PT?
PT je vidio ATL cijenu od 0.00001746 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PT?
24-satni obujam trgovanja za PT je -- USD.
Hoće li PT još narasti ove godine?
PT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

