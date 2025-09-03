Penguin Tariff (PT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000227 $ 0.0000227 $ 0.0000227 24-satna najniža cijena $ 0.00003497 $ 0.00003497 $ 0.00003497 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000227$ 0.0000227 $ 0.0000227 24-satna najviša cijena $ 0.00003497$ 0.00003497 $ 0.00003497 Najviša cijena ikada $ 0.00013706$ 0.00013706 $ 0.00013706 Najniža cijena $ 0.00001746$ 0.00001746 $ 0.00001746 Promjena cijene (1H) +46.57% Promjena cijene (1D) +54.76% Promjena cijene (7D) +52.80% Promjena cijene (7D) +52.80%

Penguin Tariff (PT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003513. Tijekom protekla 24 sata, PTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000227 i najviše cijene $ 0.00003497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PT je $ 0.00013706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001746.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PT se promijenio za +46.57% u posljednjih sat vremena, +54.76% u posljednjih 24 sata i +52.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penguin Tariff (PT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.12K$ 35.12K $ 35.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.12K$ 35.12K $ 35.12K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,907,122.0 999,907,122.0 999,907,122.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penguin Tariff je $ 35.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PT je 999.91M, s ukupnom količinom od 999907122.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.12K.