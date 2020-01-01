Penguin Finance (PEFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Penguin Finance (PEFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Penguin Finance (PEFI) Informacije Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Službena web stranica: https://penguinfinance.org/ Kupi PEFI odmah!

Penguin Finance (PEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Penguin Finance (PEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 111.73K $ 111.73K $ 111.73K Ukupna količina: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Količina u optjecaju: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.73K $ 111.73K $ 111.73K Povijesni maksimum: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00583804 $ 0.00583804 $ 0.00583804 Saznajte više o cijeni Penguin Finance (PEFI)

Penguin Finance (PEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Penguin Finance (PEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEFI tokena, istražite PEFI cijenu tokena uživo!

PEFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEFI? Naša PEFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEFI predviđanje cijene tokena odmah!

