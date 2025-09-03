Penguin Finance (PEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00550549 24-satna najviša cijena $ 0.00578693 Najviša cijena ikada $ 6.89 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.23% Promjena cijene (7D) -0.31%

Penguin Finance (PEFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00568406. Tijekom protekla 24 sata, PEFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00550549 i najviše cijene $ 0.00578693, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEFI je $ 6.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEFI se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penguin Finance (PEFI)

Tržišna kapitalizacija $ 108.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.90K Količina u optjecaju 19.16M Ukupna količina 19,158,097.7474686

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penguin Finance je $ 108.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEFI je 19.16M, s ukupnom količinom od 19158097.7474686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.90K.