Pencils Protocol (DAPP) Informacije Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Službena web stranica: https://pencilsprotocol.io/ Bijela knjiga: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Kupi DAPP odmah!

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pencils Protocol (DAPP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.21K $ 183.21K $ 183.21K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 321.05K $ 321.05K $ 321.05K Povijesni maksimum: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Povijesni minimum: $ 0.00301024 $ 0.00301024 $ 0.00301024 Trenutna cijena: $ 0.00321052 $ 0.00321052 $ 0.00321052 Saznajte više o cijeni Pencils Protocol (DAPP)

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pencils Protocol (DAPP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAPP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAPP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAPP tokena, istražite DAPP cijenu tokena uživo!

