Više o DAPP

DAPP Informacije o cijeni

DAPP Bijela knjiga

DAPP Službena web stranica

DAPP Tokenomija

DAPP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pencils Protocol Logotip

Pencils Protocol Cijena (DAPP)

Neuvršten

1 DAPP u USD cijena uživo:

$0.00303473
$0.00303473$0.00303473
-7.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pencils Protocol (DAPP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:41:17 (UTC+8)

Pencils Protocol (DAPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00303117
$ 0.00303117$ 0.00303117
24-satna najniža cijena
$ 0.00329612
$ 0.00329612$ 0.00329612
24-satna najviša cijena

$ 0.00303117
$ 0.00303117$ 0.00303117

$ 0.00329612
$ 0.00329612$ 0.00329612

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.00304066
$ 0.00304066$ 0.00304066

-2.08%

-7.93%

-13.48%

-13.48%

Pencils Protocol (DAPP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00303473. Tijekom protekla 24 sata, DAPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00303117 i najviše cijene $ 0.00329612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAPP je $ 1.058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00304066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAPP se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -7.93% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pencils Protocol (DAPP)

$ 173.18K
$ 173.18K$ 173.18K

--
----

$ 303.47K
$ 303.47K$ 303.47K

57.07M
57.07M 57.07M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pencils Protocol je $ 173.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAPP je 57.07M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.47K.

Pencils Protocol (DAPP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pencils Protocol u USD iznosila je $ -0.00026138633021391.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pencils Protocol u USD iznosila je $ -0.0006778791.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pencils Protocol u USD iznosila je $ -0.0012865130.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pencils Protocol u USD iznosila je $ -0.006821392860137125.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00026138633021391-7.93%
30 dana$ -0.0006778791-22.33%
60 dana$ -0.0012865130-42.39%
90 dana$ -0.006821392860137125-69.20%

Što je Pencils Protocol (DAPP)

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pencils Protocol (DAPP)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Pencils Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pencils Protocol (DAPP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pencils Protocol (DAPP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pencils Protocol.

Provjerite Pencils Protocol predviđanje cijene sada!

DAPP u lokalnim valutama

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pencils Protocol (DAPP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAPP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pencils Protocol (DAPP)

Koliko Pencils Protocol (DAPP) vrijedi danas?
Cijena DAPP uživo u USD je 0.00303473 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAPP u USD?
Trenutačna cijena DAPP u USD je $ 0.00303473. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pencils Protocol?
Tržišna kapitalizacija za DAPP je $ 173.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAPP?
Količina u optjecaju za DAPP je 57.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAPP?
DAPP je postigao ATH cijenu od 1.058 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAPP?
DAPP je vidio ATL cijenu od 0.00304066 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAPP?
24-satni obujam trgovanja za DAPP je -- USD.
Hoće li DAPP još narasti ove godine?
DAPP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAPP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:41:17 (UTC+8)

Pencils Protocol (DAPP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.