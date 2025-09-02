Pencils Protocol (DAPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00303117 $ 0.00303117 $ 0.00303117 24-satna najniža cijena $ 0.00329612 $ 0.00329612 $ 0.00329612 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00303117$ 0.00303117 $ 0.00303117 24-satna najviša cijena $ 0.00329612$ 0.00329612 $ 0.00329612 Najviša cijena ikada $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Najniža cijena $ 0.00304066$ 0.00304066 $ 0.00304066 Promjena cijene (1H) -2.08% Promjena cijene (1D) -7.93% Promjena cijene (7D) -13.48% Promjena cijene (7D) -13.48%

Pencils Protocol (DAPP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00303473. Tijekom protekla 24 sata, DAPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00303117 i najviše cijene $ 0.00329612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAPP je $ 1.058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00304066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAPP se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -7.93% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pencils Protocol (DAPP)

Tržišna kapitalizacija $ 173.18K$ 173.18K $ 173.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 303.47K$ 303.47K $ 303.47K Količina u optjecaju 57.07M 57.07M 57.07M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pencils Protocol je $ 173.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAPP je 57.07M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.47K.