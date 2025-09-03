Pelican (PELICAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Pelican (PELICAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PELICANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PELICAN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PELICAN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pelican (PELICAN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Količina u optjecaju 999.15M 999.15M 999.15M Ukupna količina 999,146,466.059335 999,146,466.059335 999,146,466.059335

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pelican je $ 6.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PELICAN je 999.15M, s ukupnom količinom od 999146466.059335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.96K.