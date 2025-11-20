PEKONG Cijena danas

Trenutačna cijena PEKONG (PEKONG) danas je $ 0.0000099, s promjenom od 1.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEKONG u USD je $ 0.0000099 po PEKONG.

PEKONG trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,895.71, s količinom u optjecaju od 999.62M PEKONG. Tijekom posljednja 24 sata, PEKONG trgovao je između $ 0.00000913 (niska) i $ 0.00001013 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00150724, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000871.

U kratkoročnim performansama, PEKONG se kretao -0.07% u posljednjem satu i -1.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PEKONG (PEKONG)

Tržišna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Količina u optjecaju 999.62M 999.62M 999.62M Ukupna količina 999,624,470.293788 999,624,470.293788 999,624,470.293788

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEKONG je $ 9.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEKONG je 999.62M, s ukupnom količinom od 999624470.293788. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.90K.