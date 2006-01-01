PEKO (PEKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PEKO (PEKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PEKO (PEKO) Informacije Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success! Službena web stranica: https://pekosolana.com/ Bijela knjiga: https://pekosolana.com/ Kupi PEKO odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 5.44K
Ukupna količina: $ 951.70M
Količina u optjecaju: $ 951.70M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.44K
Povijesni maksimum: $ 0.00591015
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

PEKO (PEKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PEKO (PEKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEKO tokena, istražite PEKO cijenu tokena uživo!

