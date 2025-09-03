PEKO (PEKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00591015 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) +4.60%

PEKO (PEKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEKO je $ 0.00591015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEKO se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i +4.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PEKO (PEKO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.39K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.39K Količina u optjecaju 951.70M Ukupna količina 951,699,881.569957

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEKO je $ 5.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEKO je 951.70M, s ukupnom količinom od 951699881.569957. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.39K.