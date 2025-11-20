Pek Cijena danas

Trenutačna cijena Pek (PEK) danas je $ 0.00001391, s promjenom od 4.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEK u USD je $ 0.00001391 po PEK.

Pek trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,921.9, s količinom u optjecaju od 1.00B PEK. Tijekom posljednja 24 sata, PEK trgovao je između $ 0.00001374 (niska) i $ 0.00001461 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00030701, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001291.

U kratkoročnim performansama, PEK se kretao +0.17% u posljednjem satu i -2.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pek (PEK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pek je $ 13.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.92K.