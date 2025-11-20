Pege Cijena danas

Trenutačna cijena Pege (PEGECOIN) danas je $ 0.00001287, s promjenom od 0.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEGECOIN u USD je $ 0.00001287 po PEGECOIN.

Pege trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,846.41, s količinom u optjecaju od 998.53M PEGECOIN. Tijekom posljednja 24 sata, PEGECOIN trgovao je između $ 0.00001194 (niska) i $ 0.00001319 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00722476, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001193.

U kratkoročnim performansama, PEGECOIN se kretao -0.35% u posljednjem satu i -13.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pege (PEGECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Količina u optjecaju 998.53M 998.53M 998.53M Ukupna količina 998,530,110.07827 998,530,110.07827 998,530,110.07827

