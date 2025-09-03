PEEKING DUCK (QWACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00241506$ 0.00241506 $ 0.00241506 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PEEKING DUCK (QWACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QWACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QWACK je $ 0.00241506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QWACK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PEEKING DUCK (QWACK)

Tržišna kapitalizacija $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,073.964069 999,993,073.964069 999,993,073.964069

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEEKING DUCK je $ 6.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QWACK je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993073.964069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80K.