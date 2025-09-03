Više o QWACK

QWACK Informacije o cijeni

QWACK Službena web stranica

QWACK Tokenomija

QWACK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PEEKING DUCK Logotip

PEEKING DUCK Cijena (QWACK)

Neuvršten

1 QWACK u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PEEKING DUCK (QWACK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:17:14 (UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00241506
$ 0.00241506$ 0.00241506

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PEEKING DUCK (QWACK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, QWACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QWACK je $ 0.00241506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QWACK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PEEKING DUCK (QWACK)

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

--
----

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,073.964069
999,993,073.964069 999,993,073.964069

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEEKING DUCK je $ 6.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QWACK je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993073.964069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80K.

PEEKING DUCK (QWACK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PEEKING DUCK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PEEKING DUCK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PEEKING DUCK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PEEKING DUCK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+11.13%
60 dana$ 0+25.96%
90 dana$ 0--

Što je PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PEEKING DUCK (QWACK)

Službena web-stranica

PEEKING DUCK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PEEKING DUCK (QWACK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PEEKING DUCK (QWACK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PEEKING DUCK.

Provjerite PEEKING DUCK predviđanje cijene sada!

QWACK u lokalnim valutama

PEEKING DUCK (QWACK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PEEKING DUCK (QWACK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QWACK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PEEKING DUCK (QWACK)

Koliko PEEKING DUCK (QWACK) vrijedi danas?
Cijena QWACK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QWACK u USD?
Trenutačna cijena QWACK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PEEKING DUCK?
Tržišna kapitalizacija za QWACK je $ 6.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QWACK?
Količina u optjecaju za QWACK je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QWACK?
QWACK je postigao ATH cijenu od 0.00241506 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QWACK?
QWACK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QWACK?
24-satni obujam trgovanja za QWACK je -- USD.
Hoće li QWACK još narasti ove godine?
QWACK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QWACK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:17:14 (UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.