pee pee poo poo (PPPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00305323$ 0.00305323 $ 0.00305323 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +0.92% Promjena cijene (7D) -23.01% Promjena cijene (7D) -23.01%

pee pee poo poo (PPPP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPPP je $ 0.00305323, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPPP se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -23.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pee pee poo poo (PPPP)

Tržišna kapitalizacija $ 217.37K$ 217.37K $ 217.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 217.37K$ 217.37K $ 217.37K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,966,659.22 999,966,659.22 999,966,659.22

Trenutačna tržišna kapitalizacija pee pee poo poo je $ 217.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPPP je 999.97M, s ukupnom količinom od 999966659.22. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.37K.