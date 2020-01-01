Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pedro Raccoon (GINGER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pedro Raccoon (GINGER) Informacije Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER. Službena web stranica: https://gingerraccoon.vip Kupi GINGER odmah!

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pedro Raccoon (GINGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.82K $ 23.82K $ 23.82K Ukupna količina: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Količina u optjecaju: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.82K $ 23.82K $ 23.82K Povijesni maksimum: $ 0.00195145 $ 0.00195145 $ 0.00195145 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pedro Raccoon (GINGER)

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pedro Raccoon (GINGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GINGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GINGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GINGER tokena, istražite GINGER cijenu tokena uživo!

GINGER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GINGER? Naša GINGER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GINGER predviđanje cijene tokena odmah!

