Pedro Raccoon (GINGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00195145$ 0.00195145 $ 0.00195145 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +12.13% Promjena cijene (7D) +12.13%

Pedro Raccoon (GINGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GINGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GINGER je $ 0.00195145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GINGER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pedro Raccoon (GINGER)

Tržišna kapitalizacija $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,659,194.623662 999,659,194.623662 999,659,194.623662

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pedro Raccoon je $ 23.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GINGER je 999.66M, s ukupnom količinom od 999659194.623662. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.82K.