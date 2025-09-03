Više o GINGER

Pedro Raccoon Logotip

Pedro Raccoon Cijena (GINGER)

Neuvršten

1 GINGER u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Pedro Raccoon (GINGER)
Pedro Raccoon (GINGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195145
$ 0.00195145$ 0.00195145

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.13%

+12.13%

Pedro Raccoon (GINGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GINGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GINGER je $ 0.00195145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GINGER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pedro Raccoon (GINGER)

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

--
----

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

999.66M
999.66M 999.66M

999,659,194.623662
999,659,194.623662 999,659,194.623662

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pedro Raccoon je $ 23.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GINGER je 999.66M, s ukupnom količinom od 999659194.623662. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.82K.

Pedro Raccoon (GINGER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pedro Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pedro Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pedro Raccoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pedro Raccoon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.68%
60 dana$ 0-23.89%
90 dana$ 0--

Što je Pedro Raccoon (GINGER)

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Pedro Raccoon (GINGER)

Službena web-stranica

Pedro Raccoon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pedro Raccoon (GINGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pedro Raccoon (GINGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pedro Raccoon.

Provjerite Pedro Raccoon predviđanje cijene sada!

GINGER u lokalnim valutama

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pedro Raccoon (GINGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GINGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pedro Raccoon (GINGER)

Koliko Pedro Raccoon (GINGER) vrijedi danas?
Cijena GINGER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GINGER u USD?
Trenutačna cijena GINGER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pedro Raccoon?
Tržišna kapitalizacija za GINGER je $ 23.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GINGER?
Količina u optjecaju za GINGER je 999.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GINGER?
GINGER je postigao ATH cijenu od 0.00195145 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GINGER?
GINGER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GINGER?
24-satni obujam trgovanja za GINGER je -- USD.
Hoće li GINGER još narasti ove godine?
GINGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GINGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pedro Raccoon (GINGER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.