Pedro (PEDRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.536934 24-satna najviša cijena $ 0.554553 Najviša cijena ikada $ 2.38 Najniža cijena $ 0.481774 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -3.13% Promjena cijene (7D) -7.65%

Pedro (PEDRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.536995. Tijekom protekla 24 sata, PEDROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.536934 i najviše cijene $ 0.554553, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEDRO je $ 2.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.481774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEDRO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -7.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pedro (PEDRO)

Tržišna kapitalizacija $ 53.58K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.58K Količina u optjecaju 99.79K Ukupna količina 99,785.769853

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pedro je $ 53.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEDRO je 99.79K, s ukupnom količinom od 99785.769853. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.58K.