Pectra Giraffe (GPECTRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.31%
Promjena cijene (1D) -4.71%
Promjena cijene (7D) -11.31%

Pectra Giraffe (GPECTRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GPECTRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GPECTRA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GPECTRA se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i -11.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pectra Giraffe (GPECTRA)

Tržišna kapitalizacija $ 93.89K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.89K
Količina u optjecaju 420.69B
Ukupna količina 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pectra Giraffe je $ 93.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GPECTRA je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.89K.