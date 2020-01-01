Peblo (PEBLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Peblo (PEBLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Peblo (PEBLO) Informacije Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged. Službena web stranica: https://peblo.co Kupi PEBLO odmah!

Peblo (PEBLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peblo (PEBLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.72K $ 33.72K $ 33.72K Ukupna količina: $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M Količina u optjecaju: $ 987.82M $ 987.82M $ 987.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.72K $ 33.72K $ 33.72K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Peblo (PEBLO)

Peblo (PEBLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peblo (PEBLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEBLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEBLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEBLO tokena, istražite PEBLO cijenu tokena uživo!

PEBLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEBLO? Naša PEBLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEBLO predviđanje cijene tokena odmah!

