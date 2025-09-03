Peblo (PEBLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.24% Promjena cijene (7D) +1.36% Promjena cijene (7D) +1.36%

Peblo (PEBLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEBLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEBLO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEBLO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i +1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peblo (PEBLO)

Tržišna kapitalizacija $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K Količina u optjecaju 987.82M 987.82M 987.82M Ukupna količina 987,816,768.883192 987,816,768.883192 987,816,768.883192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peblo je $ 33.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEBLO je 987.82M, s ukupnom količinom od 987816768.883192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.15K.