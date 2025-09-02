Peapods Finance (PEAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 24-satna najniža cijena $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 24-satna najviša cijena $ 4.99$ 4.99 $ 4.99 Najviša cijena ikada $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Najniža cijena $ 0.182074$ 0.182074 $ 0.182074 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) +1.54% Promjena cijene (7D) +1.54%

Peapods Finance (PEAS) cijena u stvarnom vremenu je $4.88. Tijekom protekla 24 sata, PEAStrgovalo je između najniže cijene $ 4.75 i najviše cijene $ 4.99, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAS je $ 11.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.182074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAS se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i +1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peapods Finance (PEAS)

Tržišna kapitalizacija $ 49.63M$ 49.63M $ 49.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.63M$ 49.63M $ 49.63M Količina u optjecaju 9.94M 9.94M 9.94M Ukupna količina 9,938,020.455568159 9,938,020.455568159 9,938,020.455568159

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peapods Finance je $ 49.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEAS je 9.94M, s ukupnom količinom od 9938020.455568159. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.63M.