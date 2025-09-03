Peanut the Doge (PDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00191019$ 0.00191019 $ 0.00191019 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.40% Promjena cijene (1D) +1.92% Promjena cijene (7D) -3.96% Promjena cijene (7D) -3.96%

Peanut the Doge (PDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDOGE je $ 0.00191019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDOGE se promijenio za +1.40% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peanut the Doge (PDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,928,150.254299 999,928,150.254299 999,928,150.254299

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peanut the Doge je $ 12.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDOGE je 999.93M, s ukupnom količinom od 999928150.254299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.65K.