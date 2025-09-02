peanie (PEANIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02478969$ 0.02478969 $ 0.02478969 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) +10.49% Promjena cijene (7D) +10.49%

peanie (PEANIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEANIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEANIE je $ 0.02478969, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEANIE se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +10.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu peanie (PEANIE)

Tržišna kapitalizacija $ 443.35K$ 443.35K $ 443.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 443.35K$ 443.35K $ 443.35K Količina u optjecaju 992.10M 992.10M 992.10M Ukupna količina 992,096,463.283631 992,096,463.283631 992,096,463.283631

Trenutačna tržišna kapitalizacija peanie je $ 443.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEANIE je 992.10M, s ukupnom količinom od 992096463.283631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 443.35K.