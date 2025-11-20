Peak Internet Male Performance Cijena danas

Trenutačna cijena Peak Internet Male Performance (PIMP) danas je $ 0.00000752, s promjenom od 0.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIMP u USD je $ 0.00000752 po PIMP.

Peak Internet Male Performance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,507.4, s količinom u optjecaju od 998.61M PIMP. Tijekom posljednja 24 sata, PIMP trgovao je između $ 0.00000696 (niska) i $ 0.00000771 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00115542, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000067.

U kratkoročnim performansama, PIMP se kretao -0.10% u posljednjem satu i -7.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Peak Internet Male Performance (PIMP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Količina u optjecaju 998.61M 998.61M 998.61M Ukupna količina 998,612,252.12157 998,612,252.12157 998,612,252.12157

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peak Internet Male Performance je $ 7.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIMP je 998.61M, s ukupnom količinom od 998612252.12157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.51K.