Peachfolio (PCHF) Informacije peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Službena web stranica: https://peachfolio.app/ Kupi PCHF odmah!

Peachfolio (PCHF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peachfolio (PCHF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.54K $ 35.54K $ 35.54K Ukupna količina: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Količina u optjecaju: $ 184.15M $ 184.15M $ 184.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.34K $ 183.34K $ 183.34K Povijesni maksimum: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019297 $ 0.00019297 $ 0.00019297 Saznajte više o cijeni Peachfolio (PCHF)

Peachfolio (PCHF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peachfolio (PCHF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PCHF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PCHF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PCHF tokena, istražite PCHF cijenu tokena uživo!

PCHF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PCHF? Naša PCHF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PCHF predviđanje cijene tokena odmah!

