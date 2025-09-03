Peachfolio (PCHF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00744057$ 0.00744057 $ 0.00744057 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.15% Promjena cijene (7D) -0.15%

Peachfolio (PCHF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PCHFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCHF je $ 0.00744057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCHF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peachfolio (PCHF)

Tržišna kapitalizacija $ 35.54K$ 35.54K $ 35.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.34K$ 183.34K $ 183.34K Količina u optjecaju 184.15M 184.15M 184.15M Ukupna količina 950,065,815.722 950,065,815.722 950,065,815.722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peachfolio je $ 35.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PCHF je 184.15M, s ukupnom količinom od 950065815.722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.34K.