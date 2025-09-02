Peace Guy Cijena (PEACEGUY)
-1.16%
-14.17%
-1.89%
-1.89%
Peace Guy (PEACEGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEACEGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEACEGUY je $ 0.00144268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEACEGUY se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -14.17% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Peace Guy je $ 65.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEACEGUY je 999.53M, s ukupnom količinom od 999530268.792363. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.64K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Peace Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Peace Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Peace Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Peace Guy u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-14.17%
|30 dana
|$ 0
|+15.76%
|60 dana
|$ 0
|-58.60%
|90 dana
|$ 0
|--
Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.