Peace Frog Logotip

Peace Frog Cijena (PFROG)

Neuvršten

1 PFROG u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Peace Frog (PFROG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:37:24 (UTC+8)

Peace Frog (PFROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.13%

-4.35%

-4.35%

Peace Frog (PFROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PFROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PFROG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PFROG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peace Frog (PFROG)

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

--
----

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peace Frog je $ 22.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PFROG je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.66K.

Peace Frog (PFROG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Peace Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Peace Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Peace Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Peace Frog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.13%
30 dana$ 0+25.97%
60 dana$ 0+13.13%
90 dana$ 0--

Što je Peace Frog (PFROG)

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

Resurs Peace Frog (PFROG)

Službena web-stranica

Peace Frog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peace Frog (PFROG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peace Frog (PFROG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peace Frog.

Provjerite Peace Frog predviđanje cijene sada!

PFROG u lokalnim valutama

Peace Frog (PFROG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peace Frog (PFROG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PFROG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Peace Frog (PFROG)

Koliko Peace Frog (PFROG) vrijedi danas?
Cijena PFROG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PFROG u USD?
Trenutačna cijena PFROG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peace Frog?
Tržišna kapitalizacija za PFROG je $ 22.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PFROG?
Količina u optjecaju za PFROG je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PFROG?
PFROG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PFROG?
PFROG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PFROG?
24-satni obujam trgovanja za PFROG je -- USD.
Hoće li PFROG još narasti ove godine?
PFROG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PFROG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:37:24 (UTC+8)

