pBTC35A (PBTC35A) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u pBTC35A (PBTC35A), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

pBTC35A (PBTC35A) Informacije The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Službena web stranica: https://mars.poolin.fi/ Kupi PBTC35A odmah!

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za pBTC35A (PBTC35A), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 156.90K $ 156.90K $ 156.90K Ukupna količina: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Količina u optjecaju: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 156.90K $ 156.90K $ 156.90K Povijesni maksimum: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 Povijesni minimum: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Trenutna cijena: $ 0.731326 $ 0.731326 $ 0.731326 Saznajte više o cijeni pBTC35A (PBTC35A)

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike pBTC35A (PBTC35A) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PBTC35A tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PBTC35A tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PBTC35A tokena, istražite PBTC35A cijenu tokena uživo!

PBTC35A Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PBTC35A? Naša PBTC35A stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PBTC35A predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!