Više o PBTC35A

PBTC35A Informacije o cijeni

PBTC35A Službena web stranica

PBTC35A Tokenomija

PBTC35A Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

pBTC35A Logotip

pBTC35A Cijena (PBTC35A)

Neuvršten

1 PBTC35A u USD cijena uživo:

$0.73599
$0.73599$0.73599
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena pBTC35A (PBTC35A)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:59:43 (UTC+8)

pBTC35A (PBTC35A) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.733471
$ 0.733471$ 0.733471
24-satna najniža cijena
$ 0.735698
$ 0.735698$ 0.735698
24-satna najviša cijena

$ 0.733471
$ 0.733471$ 0.733471

$ 0.735698
$ 0.735698$ 0.735698

$ 216.53
$ 216.53$ 216.53

$ 0.478614
$ 0.478614$ 0.478614

+0.17%

+0.34%

-2.49%

-2.49%

pBTC35A (PBTC35A) cijena u stvarnom vremenu je $0.73599. Tijekom protekla 24 sata, PBTC35Atrgovalo je između najniže cijene $ 0.733471 i najviše cijene $ 0.735698, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PBTC35A je $ 216.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.478614.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PBTC35A se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pBTC35A (PBTC35A)

$ 157.73K
$ 157.73K$ 157.73K

--
----

$ 157.73K
$ 157.73K$ 157.73K

214.60K
214.60K 214.60K

214,601.99998208
214,601.99998208 214,601.99998208

Trenutačna tržišna kapitalizacija pBTC35A je $ 157.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PBTC35A je 214.60K, s ukupnom količinom od 214601.99998208. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.73K.

pBTC35A (PBTC35A) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz pBTC35A u USD iznosila je $ +0.00251885.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz pBTC35A u USD iznosila je $ -0.0114543595.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz pBTC35A u USD iznosila je $ -0.0196909708.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz pBTC35A u USD iznosila je $ -0.0221561132841398.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00251885+0.34%
30 dana$ -0.0114543595-1.55%
60 dana$ -0.0196909708-2.67%
90 dana$ -0.0221561132841398-2.92%

Što je pBTC35A (PBTC35A)

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs pBTC35A (PBTC35A)

Službena web-stranica

pBTC35A Predviđanje cijene (USD)

Koliko će pBTC35A (PBTC35A) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših pBTC35A (PBTC35A) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za pBTC35A.

Provjerite pBTC35A predviđanje cijene sada!

PBTC35A u lokalnim valutama

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike pBTC35A (PBTC35A) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PBTC35A opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o pBTC35A (PBTC35A)

Koliko pBTC35A (PBTC35A) vrijedi danas?
Cijena PBTC35A uživo u USD je 0.73599 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PBTC35A u USD?
Trenutačna cijena PBTC35A u USD je $ 0.73599. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija pBTC35A?
Tržišna kapitalizacija za PBTC35A je $ 157.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PBTC35A?
Količina u optjecaju za PBTC35A je 214.60K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PBTC35A?
PBTC35A je postigao ATH cijenu od 216.53 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PBTC35A?
PBTC35A je vidio ATL cijenu od 0.478614 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PBTC35A?
24-satni obujam trgovanja za PBTC35A je -- USD.
Hoće li PBTC35A još narasti ove godine?
PBTC35A mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PBTC35A predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:59:43 (UTC+8)

pBTC35A (PBTC35A) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.