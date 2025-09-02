pBTC35A (PBTC35A) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.733471 $ 0.733471 $ 0.733471 24-satna najniža cijena $ 0.735698 $ 0.735698 $ 0.735698 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.733471$ 0.733471 $ 0.733471 24-satna najviša cijena $ 0.735698$ 0.735698 $ 0.735698 Najviša cijena ikada $ 216.53$ 216.53 $ 216.53 Najniža cijena $ 0.478614$ 0.478614 $ 0.478614 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -2.49% Promjena cijene (7D) -2.49%

pBTC35A (PBTC35A) cijena u stvarnom vremenu je $0.73599. Tijekom protekla 24 sata, PBTC35Atrgovalo je između najniže cijene $ 0.733471 i najviše cijene $ 0.735698, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PBTC35A je $ 216.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.478614.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PBTC35A se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pBTC35A (PBTC35A)

Tržišna kapitalizacija $ 157.73K$ 157.73K $ 157.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.73K$ 157.73K $ 157.73K Količina u optjecaju 214.60K 214.60K 214.60K Ukupna količina 214,601.99998208 214,601.99998208 214,601.99998208

Trenutačna tržišna kapitalizacija pBTC35A je $ 157.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PBTC35A je 214.60K, s ukupnom količinom od 214601.99998208. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.73K.