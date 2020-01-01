PayPal USD (PYUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PayPal USD (PYUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PayPal USD (PYUSD) Informacije PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Službena web stranica: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Kupi PYUSD odmah!

PayPal USD (PYUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PayPal USD (PYUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Ukupna količina: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Količina u optjecaju: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Povijesni maksimum: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Povijesni minimum: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 Trenutna cijena: $ 0.999665 $ 0.999665 $ 0.999665 Saznajte više o cijeni PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD (PYUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PayPal USD (PYUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PYUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PYUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PYUSD tokena, istražite PYUSD cijenu tokena uživo!

PYUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PYUSD? Naša PYUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PYUSD predviđanje cijene tokena odmah!

