PayPal USD (PYUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999212 $ 0.999212 $ 0.999212 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999212$ 0.999212 $ 0.999212 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Najniža cijena $ 0.959426$ 0.959426 $ 0.959426 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

PayPal USD (PYUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, PYUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999212 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYUSD je $ 1.021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.959426.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PayPal USD (PYUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Količina u optjecaju 1.19B 1.19B 1.19B Ukupna količina 1,186,389,217.433337 1,186,389,217.433337 1,186,389,217.433337

Trenutačna tržišna kapitalizacija PayPal USD je $ 1.19B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYUSD je 1.19B, s ukupnom količinom od 1186389217.433337. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19B.