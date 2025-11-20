PayFi Strategy Token USDC Cijena danas

Trenutačna cijena PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) danas je $ 1.06, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PSTUSDC u USD je $ 1.06 po PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 82,269,143, s količinom u optjecaju od 77.59M PSTUSDC. Tijekom posljednja 24 sata, PSTUSDC trgovao je između $ 1.06 (niska) i $ 1.061 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.061, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.032.

U kratkoročnim performansama, PSTUSDC se kretao -0.01% u posljednjem satu i +0.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 82.27M$ 82.27M $ 82.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.09M$ 82.09M $ 82.09M Količina u optjecaju 77.59M 77.59M 77.59M Ukupna količina 77,420,742.135691 77,420,742.135691 77,420,742.135691

Trenutačna tržišna kapitalizacija PayFi Strategy Token USDC je $ 82.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSTUSDC je 77.59M, s ukupnom količinom od 77420742.135691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.09M.