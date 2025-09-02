Paycoin (PCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.096181 $ 0.096181 $ 0.096181 24-satna najniža cijena $ 0.102614 $ 0.102614 $ 0.102614 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.096181$ 0.096181 $ 0.096181 24-satna najviša cijena $ 0.102614$ 0.102614 $ 0.102614 Najviša cijena ikada $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Najniža cijena $ 0.01816581$ 0.01816581 $ 0.01816581 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) -4.05% Promjena cijene (7D) +14.82% Promjena cijene (7D) +14.82%

Paycoin (PCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.097766. Tijekom protekla 24 sata, PCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.096181 i najviše cijene $ 0.102614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCI je $ 4.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01816581.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCI se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -4.05% u posljednjih 24 sata i +14.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paycoin (PCI)

Tržišna kapitalizacija $ 99.97M$ 99.97M $ 99.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 185.76M$ 185.76M $ 185.76M Količina u optjecaju 1.02B 1.02B 1.02B Ukupna količina 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paycoin je $ 99.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PCI je 1.02B, s ukupnom količinom od 1900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 185.76M.