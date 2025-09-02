PayAI Network (PAYAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00095488 $ 0.00095488 $ 0.00095488 24-satna najniža cijena $ 0.00110989 $ 0.00110989 $ 0.00110989 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00095488$ 0.00095488 $ 0.00095488 24-satna najviša cijena $ 0.00110989$ 0.00110989 $ 0.00110989 Najviša cijena ikada $ 0.00489524$ 0.00489524 $ 0.00489524 Najniža cijena $ 0.00027646$ 0.00027646 $ 0.00027646 Promjena cijene (1H) +1.20% Promjena cijene (1D) -1.50% Promjena cijene (7D) +9.03% Promjena cijene (7D) +9.03%

PayAI Network (PAYAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00107113. Tijekom protekla 24 sata, PAYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00095488 i najviše cijene $ 0.00110989, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAYAI je $ 0.00489524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00027646.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAYAI se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i +9.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PayAI Network (PAYAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PayAI Network je $ 1.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAYAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.