Pay 2 Win Cijena danas

Trenutačna cijena Pay 2 Win (P2W) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije P2W u USD je -- po P2W.

Pay 2 Win trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,459, s količinom u optjecaju od 900.00M P2W. Tijekom posljednja 24 sata, P2W trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, P2W se kretao -- u posljednjem satu i -14.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pay 2 Win (P2W)

Tržišna kapitalizacija $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pay 2 Win je $ 25.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P2W je 900.00M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.46K.