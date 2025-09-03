Više o UPI

Pawtocol Cijena (UPI)

1 UPI u USD cijena uživo:

$0.000114
$0.000114
+101.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Pawtocol (UPI)
Pawtocol (UPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.296409
$ 0.296409

$ 0
$ 0

-0.00%

+101.97%

+99.84%

+99.84%

Pawtocol (UPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPI je $ 0.296409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPI se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +101.97% u posljednjih 24 sata i +99.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pawtocol (UPI)

$ 28.32K
$ 28.32K

--
--

$ 114.00K
$ 114.00K

248.42M
248.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pawtocol je $ 28.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPI je 248.42M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.00K.

Pawtocol (UPI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pawtocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pawtocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pawtocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pawtocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+101.97%
30 dana$ 0+80.66%
60 dana$ 0+104.26%
90 dana$ 0--

Što je Pawtocol (UPI)

Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

Resurs Pawtocol (UPI)

Službena web-stranica

Pawtocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pawtocol (UPI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pawtocol (UPI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pawtocol.

Provjerite Pawtocol predviđanje cijene sada!

UPI u lokalnim valutama

Pawtocol (UPI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pawtocol (UPI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UPI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pawtocol (UPI)

Koliko Pawtocol (UPI) vrijedi danas?
Cijena UPI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UPI u USD?
Trenutačna cijena UPI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pawtocol?
Tržišna kapitalizacija za UPI je $ 28.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UPI?
Količina u optjecaju za UPI je 248.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UPI?
UPI je postigao ATH cijenu od 0.296409 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UPI?
UPI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UPI?
24-satni obujam trgovanja za UPI je -- USD.
Hoće li UPI još narasti ove godine?
UPI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UPI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

