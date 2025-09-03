Pawtocol (UPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.296409$ 0.296409 $ 0.296409 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +101.97% Promjena cijene (7D) +99.84% Promjena cijene (7D) +99.84%

Pawtocol (UPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPI je $ 0.296409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPI se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +101.97% u posljednjih 24 sata i +99.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pawtocol (UPI)

Tržišna kapitalizacija $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.00K$ 114.00K $ 114.00K Količina u optjecaju 248.42M 248.42M 248.42M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pawtocol je $ 28.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPI je 248.42M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.00K.