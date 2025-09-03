Više o PAWPAW

PAWPAW Informacije o cijeni

PAWPAW Tokenomija

PAWPAW Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PawPaw Logotip

PawPaw Cijena (PAWPAW)

Neuvršten

1 PAWPAW u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PawPaw (PAWPAW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:37:16 (UTC+8)

PawPaw (PAWPAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PawPaw (PAWPAW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAWPAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAWPAW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAWPAW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PawPaw (PAWPAW)

$ 16.57K
$ 16.57K$ 16.57K

--
----

$ 17.47K
$ 17.47K$ 17.47K

854.44M
854.44M 854.44M

900,613,147.577046
900,613,147.577046 900,613,147.577046

Trenutačna tržišna kapitalizacija PawPaw je $ 16.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAWPAW je 854.44M, s ukupnom količinom od 900613147.577046. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.47K.

PawPaw (PAWPAW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PawPaw u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PawPaw u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PawPaw u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PawPaw u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+2.78%
60 dana$ 0+22.34%
90 dana$ 0--

Što je PawPaw (PAWPAW)

This is a community driven project launched on pump.fun centered around a patient and wise dog. The tagline for this community is “all dogs go to Valhalla” which means all dogs (community members) will quote unquote “make it” it is up for interpretation to those that resonate with the virtues of this meme. Our goal is to put paw prints on the moon. Basically to leave our mark as one of the strongest cults in blockchain history.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PawPaw Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PawPaw (PAWPAW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PawPaw (PAWPAW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PawPaw.

Provjerite PawPaw predviđanje cijene sada!

PAWPAW u lokalnim valutama

PawPaw (PAWPAW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PawPaw (PAWPAW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAWPAW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PawPaw (PAWPAW)

Koliko PawPaw (PAWPAW) vrijedi danas?
Cijena PAWPAW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAWPAW u USD?
Trenutačna cijena PAWPAW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PawPaw?
Tržišna kapitalizacija za PAWPAW je $ 16.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAWPAW?
Količina u optjecaju za PAWPAW je 854.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAWPAW?
PAWPAW je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAWPAW?
PAWPAW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAWPAW?
24-satni obujam trgovanja za PAWPAW je -- USD.
Hoće li PAWPAW još narasti ove godine?
PAWPAW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAWPAW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:37:16 (UTC+8)

PawPaw (PAWPAW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.