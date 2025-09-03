PawPaw (PAWPAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PawPaw (PAWPAW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAWPAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAWPAW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAWPAW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PawPaw (PAWPAW)

Tržišna kapitalizacija $ 16.57K$ 16.57K $ 16.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K Količina u optjecaju 854.44M 854.44M 854.44M Ukupna količina 900,613,147.577046 900,613,147.577046 900,613,147.577046

Trenutačna tržišna kapitalizacija PawPaw je $ 16.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAWPAW je 854.44M, s ukupnom količinom od 900613147.577046. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.47K.