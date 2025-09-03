paul Cijena (PAUL)
-0.07%
+1.46%
+2.49%
+2.49%
paul (PAUL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001681. Tijekom protekla 24 sata, PAULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001645 i najviše cijene $ 0.00001699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAUL je $ 0.00133318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000959.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAUL se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i +2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija paul je $ 16.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAUL je 999.28M, s ukupnom količinom od 999284851.577443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.94K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz paul u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz paul u USD iznosila je $ +0.0000007195.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz paul u USD iznosila je $ +0.0000025842.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz paul u USD iznosila je $ -0.000000593455007160827.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.46%
|30 dana
|$ +0.0000007195
|+4.28%
|60 dana
|$ +0.0000025842
|+15.37%
|90 dana
|$ -0.000000593455007160827
|-3.40%
Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective. 1. A Humorous Approach The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony. 2. Fun and Creative Content Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users. 3. Critique of Crypto Culture Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective. 4. Community and Interaction Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin. 5. Education and Awareness Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
