paul (PAUL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001645 $ 0.00001645 $ 0.00001645 24-satna najniža cijena $ 0.00001699 $ 0.00001699 $ 0.00001699 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 24-satna najviša cijena $ 0.00001699$ 0.00001699 $ 0.00001699 Najviša cijena ikada $ 0.00133318$ 0.00133318 $ 0.00133318 Najniža cijena $ 0.00000959$ 0.00000959 $ 0.00000959 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +1.46% Promjena cijene (7D) +2.49% Promjena cijene (7D) +2.49%

paul (PAUL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001681. Tijekom protekla 24 sata, PAULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001645 i najviše cijene $ 0.00001699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAUL je $ 0.00133318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000959.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAUL se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i +2.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu paul (PAUL)

Tržišna kapitalizacija $ 16.94K$ 16.94K $ 16.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.94K$ 16.94K $ 16.94K Količina u optjecaju 999.28M 999.28M 999.28M Ukupna količina 999,284,851.577443 999,284,851.577443 999,284,851.577443

Trenutačna tržišna kapitalizacija paul je $ 16.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAUL je 999.28M, s ukupnom količinom od 999284851.577443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.94K.