Patriot (PATRIOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0083856$ 0.0083856 $ 0.0083856 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -5.87% Promjena cijene (1D) -6.04% Promjena cijene (7D) -7.92% Promjena cijene (7D) -7.92%

Patriot (PATRIOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PATRIOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PATRIOT je $ 0.0083856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PATRIOT se promijenio za -5.87% u posljednjih sat vremena, -6.04% u posljednjih 24 sata i -7.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Patriot (PATRIOT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Patriot je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PATRIOT je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.76M.