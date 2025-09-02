Više o PATRIOT

PATRIOT Informacije o cijeni

PATRIOT Službena web stranica

PATRIOT Tokenomija

PATRIOT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Patriot Logotip

Patriot Cijena (PATRIOT)

Neuvršten

1 PATRIOT u USD cijena uživo:

$0.00027561
$0.00027561$0.00027561
-6.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Patriot (PATRIOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:47:48 (UTC+8)

Patriot (PATRIOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0083856
$ 0.0083856$ 0.0083856

$ 0
$ 0$ 0

-5.87%

-6.04%

-7.92%

-7.92%

Patriot (PATRIOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PATRIOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PATRIOT je $ 0.0083856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PATRIOT se promijenio za -5.87% u posljednjih sat vremena, -6.04% u posljednjih 24 sata i -7.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Patriot (PATRIOT)

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

--
----

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Patriot je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PATRIOT je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.76M.

Patriot (PATRIOT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Patriot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Patriot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Patriot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Patriot u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.04%
30 dana$ 0-7.79%
60 dana$ 0-45.05%
90 dana$ 0--

Što je Patriot (PATRIOT)

Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Patriot (PATRIOT)

Službena web-stranica

Patriot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Patriot (PATRIOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Patriot (PATRIOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Patriot.

Provjerite Patriot predviđanje cijene sada!

PATRIOT u lokalnim valutama

Patriot (PATRIOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Patriot (PATRIOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PATRIOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Patriot (PATRIOT)

Koliko Patriot (PATRIOT) vrijedi danas?
Cijena PATRIOT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PATRIOT u USD?
Trenutačna cijena PATRIOT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Patriot?
Tržišna kapitalizacija za PATRIOT je $ 2.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PATRIOT?
Količina u optjecaju za PATRIOT je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PATRIOT?
PATRIOT je postigao ATH cijenu od 0.0083856 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PATRIOT?
PATRIOT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PATRIOT?
24-satni obujam trgovanja za PATRIOT je -- USD.
Hoće li PATRIOT još narasti ove godine?
PATRIOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PATRIOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:47:48 (UTC+8)

Patriot (PATRIOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.