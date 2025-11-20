Patience Token Cijena danas

Trenutačna cijena Patience Token (PATIENCE) danas je $ 3.74, s promjenom od 1.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PATIENCE u USD je $ 3.74 po PATIENCE.

Patience Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,109,521, s količinom u optjecaju od 1.63M PATIENCE. Tijekom posljednja 24 sata, PATIENCE trgovao je između $ 3.47 (niska) i $ 3.78 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.6, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.94.

U kratkoročnim performansama, PATIENCE se kretao +0.09% u posljednjem satu i -10.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Patience Token (PATIENCE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.10M$ 29.10M $ 29.10M Količina u optjecaju 1.63M 1.63M 1.63M Ukupna količina 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

