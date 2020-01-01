Party (PARTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Party (PARTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Party (PARTY) Informacije $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Službena web stranica: https://btc.fun/details Kupi PARTY odmah!

Party (PARTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Party (PARTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ukupna količina: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Količina u optjecaju: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Povijesni maksimum: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Povijesni minimum: $ 0.00040881 $ 0.00040881 $ 0.00040881 Trenutna cijena: $ 0.0005855 $ 0.0005855 $ 0.0005855 Saznajte više o cijeni Party (PARTY)

Party (PARTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Party (PARTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PARTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PARTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PARTY tokena, istražite PARTY cijenu tokena uživo!

